Irán planea funeral de tres días para difunto líder supremo

Irán informó este martes (02.06.2026) que planea celebrar el funeral del líder supremo Ali Jamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en tres ciudades, en un evento que se alargará durante tres días y al que se espera que asistan millones de personas. No se informó la fecha exacta, pero las autoridades adelantaron que sería antes del final del mes iraní de Khordad, que acaba el 21 de junio.

El vicealcalde de Asuntos Sociales y Culturales de Teherán, Mohamad Amin Tavakolizadeh, anunció que se están llevando a cabo los preparativos para los funerales del hombre que gobernó Irán durante 36 años en la capital y las ciudades religiosas de Qom y Mashad, donde será enterrado, informaron medios iraníes. Un funeral de Estado previsto inicialmente para el 4 de marzo fue aplazado debido a la guerra.

"Estamos preparando la logística para una asistencia de 15 a 20 millones de personas en la capital", dijo el político, que añadió que en Teherán la ceremonia fúnebre durará 24 horas. Tras las ceremonias, Jamenei será enterrado en el mausoleo del imán Reza, octavo del chiismo, en la ciudad oriental de Mashad, siguiendo las instrucciones de su testamento.

Dudas sobre el sucesor

Ali Jamenei fue asesinado junto con otros altos cargos iraníes en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Su hijo Mojtaba Jamenei fue nombrado su sucesor el 8 de marzo y aún nadie lo ha visto ni escuchado, lo que ha desatado rumores sobre su estado de salud o incluso dudas sobre si realmente sigue con vida.

Irán y Estados Unidos establecieron un alto al fuego el 8 de abril que se mantiene hasta hoy a pesar de numerosas escaramuzas en el golfo Pérsico y las tensiones regionales por la ofensiva israelí en el Líbano. Desde hace semanas, Washington y Teherán intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.





