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Irán ataca base de EE.UU. en Kuwait y dos petroleros
Irán dice haber lanzado ataques con drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y contra dos petroleros en Ormuz, que navegaban bajo la "escolta aérea" de Estados Unidos.
En un comunicado, las fuerzas militares de Irán aseguran haber atacado "refugios de aviones de combate, sistemas de comunicaciones por satélite e instalaciones de almacenamiento de equipo en la base aérea Ahmad al Jaber, en Kuwait".
Asimismo, dice haber actuado contra dos petroleros, que navegaban bajo la "escolta aérea" de Estados Unidos y trataban de atravesar el estrecho de Ormuz.
En represalia a ataques de EE. UU.
Las fuerzas iraníes afirmaron que los ataques se produjeron "en respuesta a la reciente agresión del ejército terrorista estadounidense contra nuestro país y a su brutal ataque contra una vivienda en la isla de Qeshm".
De momento, estas reivindicaciones no tienen respuesta por parte del Mando Central de Estados Unidos (Centcom).