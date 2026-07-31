Irán ataca base de EE.UU. en Kuwait y dos petroleros

En un comunicado, las fuerzas militares de Irán aseguran haber atacado "refugios de aviones de combate, sistemas de comunicaciones por satélite e instalaciones de almacenamiento de equipo en la base aérea Ahmad al Jaber, en Kuwait".

Asimismo, dice haber actuado contra dos petroleros, que navegaban bajo la "escolta aérea" de Estados Unidos y trataban de atravesar el estrecho de Ormuz.

En represalia a ataques de EE. UU.

Las fuerzas iraníes afirmaron que los ataques se produjeron "en respuesta a la reciente agresión del ejército terrorista estadounidense contra nuestro país y a su brutal ataque contra una vivienda en la isla de Qeshm".

De momento, estas reivindicaciones no tienen respuesta por parte del Mando Central de Estados Unidos (Centcom).