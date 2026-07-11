Irán asegura que cumplió su palabra en respuesta a dichos de Trump

Irán insistió este sábado (11.07.2026) en que "cumplió su palabra" desde la firma del protocolo de alto el fuego con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua y reanudara las hostilidades, acusando a Teherán de querer asesinarlo.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de haber "violado el párrafo 9 del memorando de entendimiento" con Irán, después de que Washington anunciara la víspera nuevas sanciones contra el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

"Irán ha cumplido hasta ahora con su palabra, a diferencia del llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está violando el párrafo 9 del memorando de entendimiento (que incluye la no imposición de nuevas sanciones a Teherán)", señaló Araghchi en la red social X.

Las declaraciones del ministro iraní se producen después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, informara que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un facilitador financiero iraní "tras la reanudación de los ataques de Irán contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz".

Ormuz sigue en la disputa

Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques el martes y miércoles pasados con unos bombardeos mutuos en Oriente Medio que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese del fuego alcanzado en abril.

Trump volvió a afirmar el viernes que ese alto el fuego estaba "terminado", aunque aceptó seguir dialogando con Teherán. "Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO", afirmó en su plataforma Truth Social.

Teherán "no ha hecho ninguna petición", dijo por su parte el portavoz de la diplomacia iraní. El funcionario anunció que Araqchi viajaría este sábado a Omán para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico en el centro de la disputa con Estados Unidos.

Teherán insiste en que debe controlar el paso marítimo y ha expresado su deseo de cobrar tarifas a los barcos que transiten este corredor, por donde en tiempos de paz cruzaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Estados Unidos bombardeó Irán después de atribuir a Teherán la responsabilidad de los ataques contra tres buques comerciales en Ormuz. En represalia, Irán apuntó a los vecinos del Golfo: Kuwait, Baréin y Qatar, este último uno de los mediadores en los esfuerzos para resolver el conflicto.