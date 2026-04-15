Irán amaga con bloqueo total del golfo Pérsico, mar de Omán y mar Rojo

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el miércoles (15.04.2026) que Reino Unido seguirá fuera de la guerra contra Irán, pese a las recientes amenazas de Donald Trump respecto al acuerdo comercial entre ambos países.



"No vamos a dejarnos arrastrar a esta guerra. No es nuestra y se han ejercido fuertes presiones sobre mí para que tome otro camino", declaró Starmer al ser interrogado en el Parlamento sobre la amenaza del presidente estadounidense. "No voy a cambiar de opinión. No cederé", insistió.



En una entrevista a Sky News, Trump amenazó este miércoles con revisar el acuerdo comercial alcanzado en 2025 con Reino Unido para limitar el impacto de los aranceles estadounidenses, lamentando la falta de apoyo británico en la guerra. (afp, efe)

Trump dice que China ha acordado no mandar armas a Irán y presume de poder militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles (15.04.2026) en un post de Truth que China "ha acordado no mandar armas a Irán" y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos "es bueno peleando, si tenemos que hacerlo".

En el post de Truth aseguró que "China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz" y añadió: "lo hago también por ellos y por el mundo".

"El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?", añadió el mandatario estadounidense.

Trump cerró su comentario con un recordatorio del poderío militar estadounidense a Xi: "PERO RECUERDA, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo. Mucho mejor que cualquier otro". (efe, afp

Irán amaga con bloqueo total del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo

Irán advirtió este miércoles que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz.

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, advirtió el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según informó la agencia Tasnim.

Abdolahi afirmó que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con EE.UU, el cual entró en vigor el miércoles pasado.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) dijo el martes que ha comenzado el bloqueo de los puertos de Irán, así como que ha “paralizado por completo” el comercio que “entra y sale” del país persa por mar, lo que continúa hoy por segundo día.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había advertido, dos días antes del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de EE.UU., que los buques militares que se acerquen a la zona serían “objeto de una respuesta contundente”.

El paso de buques y petroleros por esa vía marítima, por donde pasa el 20 % del comercio mundial de petróleo, ha sido restringido por Teherán desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, lo que ha provocado un aumento drástico del precio del crudo a nivel mundial.

Corea del Sur asegura petróleo por fuera del estrecho de Ormuz

El Gobierno surcoreano anunció que ha asegurado 273 millones de barriles de crudo y 2,1 millones de toneladas adicionales de gasolina mediante acuerdos con proveedores por rutas alternativas al estrecho de Ormuz, ante la incertidumbre generada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según el jefe del gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, esta cantidad de petróleo garantiza más de tres meses de funcionamiento económico normal y la gasolina cubre un mes de demanda.

Los suministros llegarán por rutas no afectadas por el bloqueo de Ormuz, lo que contribuirá a estabilizar la oferta energética. Durante una gira por Kazajistán, Omán, Arabia Saudita y Qatar, la delegación surcoreana discutió la creación de instalaciones de almacenamiento fuera del área de Ormuz.

Corea del Sur depende en gran medida del Medio Oriente para su energía: importa cerca del 70 % delpetróleo, el 20 % del gas natural y más del 50 % de la gasolina.

OIEA urge verificar posible acuerdo sobre enriquecimiento de uranio con Irán

"Sin verificación, todos los acuerdos no son más que papeleo", dijo jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en una rueda de prensa en Seúl, citado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Si Washington y Teherán llegan a un trato, añadió, el OIEA "pedirá poder cooperar en materia de verificación y salvaguardas".

Preguntado sobre una posible suspensión del enriquecimiento de uranio, Grossi se limitó a decir que sería "una decisión política", sin dar más detalles sobre la postura del organismo, según fue citado por el diario local Chosun Ilbo.

La cuestión del uranio enriquecido sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre EE. UU. e Irán. Washington exige el "cero enriquecimiento", mientras Teherán defiende su derecho a mantenerlo al menos para uso civil.

Irán usó satélite espía chino para identificar bases de EE. UU., según 'The Financial Times'

Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales de 2024, que le proporcionó una nueva y significativa capacidad para identificar y atacar bases militares estadounidenses en la actual guerra contra Estados Unidos e Israel, asegura The Financial Times.

Según documentos militares iraníes filtrados al rotativo, el satélite chino TEE-01B fue recibido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní a finales de 2024, tras su lanzamiento desde China, y, una vez operativo, se utilizó para vigilar instalaciones militares clave de Estados Unidos.

China, el principal socio comercial de Irán y uno de sus aliados más influyentes, ha venido condenando la guerra desde la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, pero tanto Teherán como Pekín han evitado pronunciarse sobre el supuesto apoyo que el gigante asiático podría estar brindando a su aliado persa.

The Financial Times afirma haber analizado imágenes tomadas por el satélite en marzo, antes y después de ataques contra ubicaciones en Arabia Saudita Jordania, Baréin, Kuwait, Omán e Irak, que coinciden con las labores de vigilancia en torno a las fechas de los bombardeos reivindicados por Irán contra instalaciones en esos países.

​Rusia, dispuesta a "compensar" déficit chino de energía por la guerra en Irán

"Rusia puede, sin duda, compensar el déficit de recursos que ha surgido" en China y "otros países interesados en trabajar con nosotros", declaró el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en una conferencia de prensa en Pekín, al ser consultado sobre el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Irán bloqueó esa vía naval por donde pasaba el 20 % de la producción petrolera mundial tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel en su contra, el 28 de febrero. Esta semana, Estados Unidos impuso también un bloqueo naval a Ormuz y todos los puertos iraníes para evitar el paso por esas vías a buques autorizados por Irán, como los chinos.

Lavrov, quien llegó la víspera a Pekín, calificó la relación entre los dos países de "inquebrantable frente a cualquier tormenta", según los medios estatales rusos.

Y adelantó también que el presidente Vladimir Putin visitará China en el primer semestre del año, informó la prensa oficial rusa. De concretarse esa visita, el presidente chino Xi Jinping podría recibir sucesivamente en las próximas semanas a los gobernantes de Estados Unidos, Donald Trump, anunciado para mediados de mayo, y de Rusia.

China sigue de cerca la guerra en Medio Oriente, que impacta sus suministros de petróleo. Irán enviaba al gigante asiático más del 80% de sus exportaciones de crudo antes de la contienda bélica, según la empresa de análisis Kpler. Rusia y China, países vecinos y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, han estrechado sus relaciones económicas y políticas desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.