Inversión extranjera se desploma en El Salvador

25 de enero de 2024, 5:34 AM

Si bien la tendencia fue revertida en 2023, con 262 millones de dólares en IED en el primer semestre de ese año, expertos como el economista Otto Rodríguez sostienen que son cifras demasiado bajas para las expectativas del país. "Deberíamos tener alrededor de 1.000 millones de dólares, para elevar la tasa de crecimiento", declaró el especialista al periódico La Prensa Gráfica. Es cierto, ha mejorado la seguridad en El Salvador, pero también es un hecho que las empresas no están invirtiendo lo suficiente.

El problema de la seguridad

Precisamente la seguridad ha sido uno de los factores incidentes en las pobres cifras macroeconómicas salvadoreñas. Un país sumido en la violencia criminal de las pandillas no resulta muy atractivo para los inversores. El cambio radical que ha vivido en ese sentido El Salvador hace que algunos estimen que es cosa de tiempo para que grandes empresas internacionales pongan su mirada en las posibilidades que ofrece un país con la economía dolarizada.

"Se ha demostrado en estos últimos dos años que la baja de la criminalidad no implica aumento de la inversión. Los homicidios han bajado, pero la inversión extranjera no ha subido, y de hecho bajó en relación con los datos históricos”, dice a DW la economista y experta en finanzas públicas salvadoreña Tatiana Marroquín. "Se han hecho investigaciones sobre qué atrae a la inversión extranjera y hay factores como los costos de la energía y del transporte, y el perfil de los trabajadores, que no son lo que buscan los inversionistas”, añade.