Inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan más de 800 muertos

La cifra de fallecidos de las catastróficas inundaciones que golpearon los últimos días amplios territorios de Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka aumentó este domingo (30.11.2025) a 818, a la vez que cientos de personas continúan desaparecidas.

Las autoridades de estos países asiáticos se apresuraron a despejar las carreteras, retirar los escombros e intentar encontrar a las personas desaparecidas tras lluvias torrenciales, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.

Indonesia es el país más afectado y registra al menos 442 muertos y 402 desaparecidos, según un balance de la agencia de gestión de catástrofes.

En Tailandia, donde al menos 162 personas han perdido la vida debido a una de las peores inundaciones de la década, las autoridades seguían distribuyendo ayuda a decenas de miles de afectados que quedaron sin hogar.

En Malasia, las inundaciones que sumergieron amplias zonas del estado septentrional de Perlis dejan dos muertos.

Por su parte, el Centro de Gestión de Catástrofes de Sri Lanka indicó que al menos 212 personas han muerto tras una semana de fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, mientras que otras 218 siguen desaparecidas.