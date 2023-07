India: surgen más reportes de violencia sexual en Manipur

Mujeres kuki, en la mira

"Este hecho es un crimen vergonzoso e inexcusable que ocurrió el segundo día de disturbios", dijo a DW Pradip Phanjoubam, editor de la revista Imphal Review of Arts and Politics, quien aseguró que había rumores y noticias falsas sobre más casos similares.

"No nos callaremos"

"Presenté una denuncia por violación y asesinato en la comisaría. Los policías no me han dicho por qué no han hecho nada. Dicen que conservan los cuerpos para la investigación", dijo el padre de una de las jóvenes asesinadas a la prensa local. La crítica a las fuerzas de seguridad ha aumentado tras conocerse que las mujeres atacadas pertenecían a la tribu minoritaria kuki.