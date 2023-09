Implantes cerebrales aún no pueden leer los pensamientos

¿Ciencia ficción o realidad?

¿Son factibles algunas de las ideas de ciencia ficción de Musk? La respuesta es: no.

"No podemos leer la mente de las personas. La cantidad de información que podemos descodificar del cerebro es muy limitada", afirma Giacomo Valle, ingeniero neuronal de la Universidad de Chicago (Estados Unidos).

ʺEl problema fundamental es que no sabemos realmente dónde o cómo se almacenan los pensamientos en el cerebro. No podemos leer los pensamientos si no entendemos la neurociencia que hay detrás de ellos", declaró Gallego a DW.