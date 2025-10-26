Huracán Melissa crece y alcanza categoría tres rumbo a Jamaica

El huracán Melissa se intensificó rápidamente la noche del sábado y alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, amenazando con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

El meteoro se encuentra a unos 420 km de Puerto Príncipe, Haití, y a solo 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica. Avanza con vientos máximos sostenidos de 185 km/h a una velocidad de apenas 4,8 km por hora, lo que lo hace potencialmente más peligroso.

Se espera que Melissa se intensifique rápidamente durante el domingo y adquiera mayor intensidad cuando toque tierra en Jamaica a principios de la próxima semana, según el pronóstico meteorológico del CNH, con sede en Miami.

Melissa se convirtió en huracán el sábado, lo que llevó a los meteorólogos estadounidenses a emitir una alerta de huracán para Jamaica, advirtiendo que podría alcanzar la categoría 4.

"Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales en algunas zonas del sur de La Española y Jamaica a principios de la próxima semana", señaló el CNH.

Melissa ya ha causado la muerte de tres personas en Haití, mientras República Dominicana reportó este sábado un fallecido de 79 años y un adolescente de 13 desaparecido durante el temporal.

El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano informó que nueve de las 31 provincias del país se mantenían el sábado en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Cinco albergues fueron activados en la isla de 11,4 millones de habitantes.

El CNH prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra "catastróficos y potencialmente mortales" en Jamaica, Haití y República Dominicana.