Hong Kong inicia tres días de luto por muertos en incendio de Tai Po

Hong Kong inició este sábado (29.11.2025) tres días de luto por el incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court de Tai Po, el siniestro más mortífero en la historia reciente de la ciudad, con al menos 128 fallecidos confirmados y cerca de 200 personas aún desaparecidas.

A las 08:00 hora local (00:00 GMT), el jefe ejecutivo, John Lee, encabezó tres minutos de silencio frente a la sede del Gobierno en Tamar junto a altos funcionarios.

Las banderas de China y de la Región Administrativa Especial ondean a media asta en todos los edificios oficiales hasta el lunes.

Quince hospitales públicos han atendido a 83 víctimas: once permanecen en estado crítico, 21 graves, nueve estables, cuatro han fallecido en centros sanitarios y 38 han sido dadas de alta, una más que en el balance del viernes por la noche.

El Departamento de Asuntos Internos habilitó puntos de condolencias en los 18 distritos, con libros de firmas abiertos al público.

Este sábado por la mañana, decenas de familias con niños rindieron homenaje silencioso en la Plaza de la Bauhinia Dorada de Wan Chai.

El Gobierno canceló o aplazó todas las actividades festivas financiadas con fondos públicos y los altos cargos se abstendrán de actos no esenciales durante el duelo.

El rey Carlos III transmitió un mensaje de pésame en el que expresó que él y su esposa "se han entristecido profundamente” por la tragedia y elogió "el extraordinario coraje de los servicios de emergencia” y "el espíritu determinado” de la comunidad en la excolonia británica.

El incendio se declaró cerca de las 15:00 del miércoles (07:00 GMT) en el bloque Wang Cheong House y afectó a siete de los ocho edificios.

Causas del incendio

Investigaciones preliminares indican que el fuego se originó en las mallas de protección de los andamios de los pisos inferiores y se propagó con rapidez vertical.

Todo apunta a que las planchas de poliestireno expandido altamente inflamables utilizadas para sellar huecos y marcos junto a los ascensores, junto con las lonas exteriores que incumplían las normas de seguridad contra incendios, facilitaron la entrada de las llamas en los pisos a través de los pasillos.

El director de Bomberos, Andy Yeung, reveló que los sistemas de alarma de los ocho bloques funcionaban mal y anunció medidas contra los contratistas.

Tres directivos de Prestige Construction & Engineering Co, entre ellos dos directores, fueron detenidos el jueves por presunto homicidio imprudente al emplear materiales no conformes.

El viernes, la Comisión Independiente contra la Corrupción arrestó a otras ocho personas relacionadas con las obras de renovación.

Desde el miércoles por la noche, miles de ciudadanos, grupos vecinales, sindicatos, iglesias y voluntarios se movilizaron espontáneamente, recaudaron millones de dólares hongkoneses y distribuyeron agua, alimentos, ropa y refugios temporales.

El Ejecutivo anunció un fondo inicial de 800 millones de dólares hongkoneses (unos 102 millones de dólares o 88,6 millones de euros) para ayuda a víctimas y afectados.

Las labores de búsqueda de desaparecidos prosiguen en condiciones extremas, con temperaturas superiores a 200 grados en algunos puntos.