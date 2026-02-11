Hombre irrumpe a tiros en escuela y toma a estudiantes como rehenes en Tailandia

La Policía afirmó en su cuenta de Facebook que la situación está "controlada" y que "todos los rehenes están a salvo", mientras las autoridades de la provincia meridional tailandesa de Songkhla, donde tuvo lugar el suceso, confirmaron asimismo que el sospechoso había sido detenido.

El asaltante armado entró en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, alrededor de las 16.45 hora local (09.45 GMT) y realizó dos o tres rondas de disparos, tras lo cual retuvo a profesores y estudiantes, indicó previamente el Departamento de Relaciones Públicas provincial en su cuenta de Facebook.

El Ministerio de Salud Pública anunció también en Facebook que una mujer recibió disparos en el pecho y torso y una estudiante de 14 años fue herida de bala en el abdomen. Ambas han sido sometidas a cirugías.

Además, otro estudiante de la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, donde tuvo lugar el suceso, está siendo atendido en un hospital porque se cayó en medio del tiroteo y sufrió una herida en el tobillo.

Aunque las autoridades no ofrecieron de momento más detalles sobre las personas heridas, la cadena pública Thai PBS asegura que la mujer que recibió disparos es la directora del centro educativo.

Se desconoce cuántas personas estaban dentro de la escuela en el momento del suceso ni qué edades tienen los estudiantes. Según las autoridades provinciales, el suceso tuvo lugar cuando las clases estaban llegando a su fin.

Los tiroteos no son inusuales en Tailandia

El sur de Tailandia es escenario habitual de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales. En julio del pasado año, un tiroteo en un mercado de Bangkok dejó tres fallecidos, mientras en 2022 otras 34 personas murieron, entre ellos 22 niños, tras el asalto de un expolicía en una guardería.

El tiroteo de hoy tuvo lugar mientras la Comisión Electoral de Tailandia (CE) mantiene estancado el escrutinio tras las elecciones de este domingo y afirmó que investiga posibles irregularidades, mientras crecen las denuncias de fraude en el recuento de votos. El escrutinio se ha mantenido en el 94 % desde el lunes, por debajo del umbral del 95 %, cuando la CE acostumbra a reconocer la victoria del ganador.