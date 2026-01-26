Histórica tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 11 muertos

Una gran tormenta invernal que avanza este lunes (26.01.2026) por el centro y el sur de Estados Unidos dejó al menos 11 muertos y provocó suspensiones de vuelos, casi un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra, junto con llamados permanecer en casa por precaución. Las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más. El estado de emergencia fue declarado en Washington y una veintena de estados.

Considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente "catastróficas", según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

En el estado de Texas, las autoridades confirmaron tres muertos, incluyendo una menor de 16 años fallecida en un accidente de trineo.

Otras dos personas murieron de hipotermia en Luisiana, según el Departamento de Sanidad del estado.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre este fin de semana, en medio de temperaturas gélidas.

"Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar", señaló el alcalde en una rueda de prensa el domingo.

"Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar", señaló el NWS.

Cortes de electricidad para cerca de 900.000 clientes

El hielo causó estragos en la electricidad de los hogares sobre todo en el sur de Estados Unidos. El estado más afectado fue Tennessee, donde cerca de 250.000 clientes, aproximadamente el 9 % del estado, seguían sin suministro eléctrico el domingo por la noche, según informa poweroutage.us, hasta el momento.

Más de 157.000 clientes se quedaron sin electricidad en Misisipi y más de 123.000 en Luisiana.

El peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, dijo que la gran tormenta ha provocado el domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de COVID-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para este lunes, habrá unas 2.600 cancelaciones de vuelos más.

"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", anotó el secretario de Transporte, quien señaló que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves".

No obstante, el secretario recalcó que "no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones".

"Uno de los problemas es que va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte, será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez", adelantó.

El secretario de Transporte también anotó que no solo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.

"Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para poder pasar las quitanieves y echar sal y muchos de estos estados han reducido los límites de velocidad en nuestras carreteras", explicó Duffy.