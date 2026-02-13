Hija adolescente de Kim Jong Un será su sucesora, dice Corea del Sur

La hija adolescente de Kim Jong Un está a punto de ser designada sucesora para liderar Corea del Norte, según la agencia de espionaje surcoreana.

El legislador surcoreano Lee Seong Kweun compartió el jueves detalles de una reunión informativa a puerta cerrada con la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS) de Seúl.

"Anteriormente, la NIS describió a Kim Ju Ae como 'en estudio para ser sucesora', pero hoy la expresión utilizada fue que 'estaba en la etapa de ser designada internamente como sucesora'", declaró a la prensa.

Lee afirmó que la NIS está "tomando en cuenta diversas circunstancias, incluyendo su presencia pública cada vez más prominente en eventos oficiales".

¿Quién es Kim Ju Ae?

Hay poca información confirmada oficialmente sobre Kim Ju Ae, pero ha aparecido cada vez más junto a su padre en eventos de alto perfil en Corea del Norte, comenzando con una prueba de misiles de largo alcance en 2022.

Su nombre se dio a conocer en Occidente gracias al ícono del baloncesto estadounidense Dennis Rodman, quien visitó Pyongyang en 2013.

El enigma de los otros hijos

Lee, el legislador de Corea del Sur que compartió detalles de la sesión informativa de inteligencia el jueves, afirmó que había indicios de que Kim Ju Ae había comenzado a influir en las decisiones políticas de Corea del Norte.

Algunos expertos también creen que Kim Jong Un podría tener otros hijos, incluyendo uno que no ha sido presentado públicamente.

El Partido de los Trabajadores, gobernante en Corea del Norte, celebrará un congreso histórico a finales de febrero, donde se espera que exponga su política exterior y sus ambiciones nucleares para los próximos cinco años.

La agencia de espionaje de Seúl afirmó que supervisaría de cerca la asistencia de Ju Ae, incluyendo el protocolo que se le aplicará.