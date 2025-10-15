Hello Kitty será "embajadora" en Gran Torneo de Sumo en Londres

El mundialmente conocido personaje japonés Hello Kitty regresó este miércoles a su natal Londres para hacer las veces de "embajadora" con motivo del Gran Torneo de Sumo, un evento que regresa a la capital británica después de 34 años.

Esta caricatura tan reproducida, que pesa "la misma cantidad que tres manzanas" y que mide "lo mismo que cinco manzanas", nació, a pesar de su alma eminentemente japonesa, "en los suburbios de Londres", de acuerdo a la historia ficticia ideada por su creadora, Yuko Shimizu.

Y a la capital británica se desplazó para "apoyar el Gran Torneo de Sumo" que tiene lugar desde este miércoles hasta el domingo en el Royal Albert Hall por primera vez desde 1991 y la segunda vez en la historia, que se celebra en esta ciudad y que reunirá a cuarenta luchadores, en su mayoría japoneses y mongoles.

Hello Kitty se viste de kimono

Para celebrarlo, la Casa de Japón de Londres, un centro cultural del país nipón, reunió a la propia Hello Kitty, vestida con el tradicional kimono japonés, con la leyenda mongola del sumo Yokozuna Hoshoryu en la antesala de este evento deportivo.

La compañía Sanrio, creadora del popular personaje, es uno de los principales patrocinadores del evento, que contará con las mayores estrellas de esta tradición llena de épica y ceremonia, cuyas entradas ya están agotadas para el fin de semana.

Como "embajadora" de la competición, Hello Kitty posó ante una nube de periodistas japoneses e internacionales junto al director general de la compañía, Tomokuni Tsuji, y Hoshoryu, que valoró brevemente y en japonés la preparación a la que se están sometiendo los luchadores en Londres.

Además, la empresa presentó una gama de productos tradicionales japoneses que pondrá a la venta próximamente, entre los que se encuentran palillos, tazas de té o una muñeca 'daruma' con la cara del personaje, aunque los fanáticos de la muñeca tendrán que esperar para verlos expuestos en las tiendas.