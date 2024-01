Hamás informa de la muerte de otros dos rehenes israelíes

El grupo terrorista Hamás anunció este lunes (15.01.2024) que los rehenes Yossi Sharabi, de 53 años, e Itay Svirsky, de 38, habrían muerto en cautiverio, en un video propagandístico difundido por sus canales de Telegram. El grupo muestra a los dos rehenes pidiendo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que frene la guerra porque "corren peligro". A continuación, la rehén Noa Argamani, de 26 años, quien supuestamente sigue viva, relata cómo murieron sus compañeros de cautiverio. "Me ubicaron en un edificio. Fue bombardeado por un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por un avión de combate F16. Se dispararon tres cohetes. Dos de los cohetes explotaron y el otro no", explica.

La joven cuenta que en ese edificio estaban ella, Itay y Yossi, junto con milicianos de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás. "Después de que el edificio en el que estábamos fuera alcanzado, todos quedamos enterrados bajo los escombros. Los soldados de Al Qasam me salvaron la vida, y la de Itay. Desafortunadamente, no pudimos salvar la de Yossi", explica la rehén. "Después de dos noches, Itay y yo fuimos reubicados en otro lugar. Mientras nos transportaban, Itay fue alcanzado por otro ataque aéreo de las FDI. No sobrevivió", prosigue Noa, en un video cuya fecha de grabación se desconoce. El Ejército israelí no se ha pronunciado aún sobre la veracidad de la información. (EFE, AFP/dz)