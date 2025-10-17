Hamás entrega cadáver de rehén de Gaza a la Cruz Roja

La Cruz Roja recibió un nuevo cuerpo de un rehén retenido en la Franja de Gaza por el movimiento terrorista palestino Hamás, indicó el ejército israelí en un comunicado este viernes (17.10.2025).

“Según las informaciones suministradas por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén muerto fue trasladado bajo su custodia y va camino hacia donde están las tropas del ejército israelí” en el enclave, señala el texto.

Israel dice que ha recibido nueve de los 28 cuerpos que se encuentran en Gaza, y Hamás, alegando problemas técnicos, dijo que necesitaba maquinaria pesada y equipos de excavación para acelerar el proceso de localización de los cuerpos enterrados bajo los escombros.

Israel insiste en que el grupo islamista conoce el paradero de los cuerpos de los secuestrados y había dicho que el movimiento se estaba quedando sin tiempo.

Hamás ha afirmado que sigue comprometido con el acuerdo de alto al fuego y la entrega de los cuerpos de todos los rehenes restantes.