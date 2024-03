Hamás declina contraoferta de tregua de Israel

6 de marzo de 2024, 6:23 AM

Una delegación de Hamás llegó a El Cairo a principios de la presente semana para relanzar las negociaciones junto con los equipos de los países mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, pero Israel se negó a enviar una delegación al no haber entregado Hamás una lista con los nombres de los rehenes vivos.

Según se filtró, Hamás no ha podido elaborar esa lista porque no tiene información sobre el paradero o estado de todos los rehenes, ya que algunos están en manos de células incomunicadas o de otras milicias, como la Yihad Islámica, que también fue invitada a El Cairo, pero no ha ido.