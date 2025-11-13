Hallan anomalías ocultas en pirámide de Giza que podrían indicar existencia de entrada secreta

La pirámide de Menkaure –la más pequeña y probablemente la menos alterada desde el Imperio Antiguo de las tres grandes estructuras de Giza– vuelve a situarse en el centro de la atención arqueológica.

En esta ocasión, el interés se debe a un equipo conjunto de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich (TUM), dentro del proyecto ScanPyramids, que ha identificado dos cavidades llenas de aire justo detrás de una zona de bloques pulidos en la cara este.

El hallazgo aporta nuevos indicios que respaldan una vieja sospecha y reaviva una hipótesis que llevaba años rondando a la egiptología: la posible existencia de una segunda entrada en este monumento faraónico de más de 4.500 años de antigüedad.

Un revestimiento peculiar que despertó sospechas

Lo que durante años desconcertó a los arqueólogos fue la presencia de una zona de bloques de granito meticulosamente pulidos en el lado este de la pirámide, de unos cuatro metros de alto y seis metros de ancho.

Esta característica resultaba llamativa porque ese tipo de acabado solo vuelve a aparecer en los bloques que rodean la entrada principal del lado norte.

Esa similitud fue precisamente la que, en 2019, llevó al investigador independiente Stijn van den Hoven a plantear la existencia de una segunda entrada, oculta detrás de ese misterioso revestimiento liso de la pirámide, construida durante el reinado del faraón Menkaure (aproximadamente entre 2490 y 2472 a.C.).

Para investigar sin dañar la estructura milenaria, los científicos emplearon tres métodos complementarios: georradar (GPR), ultrasonidos (UST) y tomografía de resistividad eléctrica (ERT). La combinación de estas técnicas y un sofisticado método de fusión de imágenes permitió identificar dos anomalías estructurales con alta probabilidad.

Cavidades de un metro: ¿antesala de una entrada secreta?

Según los datos obtenidos por el equipo de investigación, las cavidades se encuentran a 1,4 y 1,13 metros respectivamente detrás de la fachada exterior. La primera anomalía, denominada A1, mide aproximadamente 1 metro de alto por 1,5 metros de ancho, mientras que la segunda (A2) tiene unas dimensiones de 0,9 por 0,7 metros, de acuerdo con las mediciones publicadas en la revista NDT & E International.

"La metodología de prueba que hemos desarrollado permite extraer conclusiones muy precisas sobre la naturaleza del interior de la pirámide sin dañar la valiosa estructura", explicó Christian Grosse, profesor de Ensayos No Destructivos en la TUM.

"La hipótesis de otra entrada es muy plausible, y nuestros resultados nos acercan mucho a su confirmación", agregó.

ScanPyramids: más secretos revelados en las pirámides egipcias

No es la primera vez que el proyecto ScanPyramids revela secretos ocultos en las pirámides egipcias. Como reportó previamente DW, en 2023, el equipo validó la existencia de un corredor desconocido en la Gran Pirámide de Keops, la más grande de Giza.

Aunque es la más pequeña de las grandes pirámides de Giza, con cerca de 60 metros actuales (alrededor de 65 en su diseño original), Menkaure destaca por haber llegado a nuestros días con muy pocas alteraciones desde el Imperio Antiguo.

Para los investigadores, esa preservación la vuelve una pieza clave para entender la arquitectura de la época.

Peter Der Manuelian, profesor de egiptología de la Universidad de Harvard que no participó en la investigación, aseguró a Live Science que el hallazgo era "muy interesante" y señaló que "demuestra que aún nos queda mucho por aprender sobre las pirámides de Giza".

El experto recordó que, con algunas excepciones, las entradas a las pirámides del Imperio Antiguo (aproximadamente entre 2649 y 2150 a.C.) se encuentran en la cara norte, lo que hace que este posible acceso oriental sea aún más enigmático.

La investigación se llevó a cabo con la supervisión del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y el Ministerio de Turismo y Antigüedades, y contó con el apoyo de diversas instituciones como la Autoridad de Financiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Dassault Systèmes, NHK, y varias universidades y empresas tecnológicas.

Los científicos advierten que, aunque los resultados son prometedores, se requieren más análisis para comprender plenamente la naturaleza y función de estas cavidades recién descubiertas.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de la TUM, Live Science y Newsweek.