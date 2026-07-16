Gobierno de Trump anuncia nuevo arancel de 25% a productos brasileños

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un nuevo arancel del 25% sobre varios productos brasileños basándose en una investigación sobre posibles acciones contra productos estadounidenses en el país suramericano.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN Brasil, Estados Unidos aplica esa medida derivado de una investigación iniciada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite a Washington responder a prácticas comerciales que considera discriminatorias o que perjudican a empresas estadounidenses.

La medida sería recomendada al considerar que Brasil mantiene prácticas que afectan a intereses estadounidenses, entre ellas la supuesta censura de empresas tecnológicas de EE. UU. y las restricciones del etanol estadounidense para acceder al mercado brasileño.

Tensiones electorales

La nueva medida destaca que la deforestación ilegal en la Amazonía también influyó en su recomendación, al sostener que esa práctica otorga a Brasil una ventaja competitiva desleal al ampliar su producción agrícola y desplazar las exportaciones estadounidenses en mercados de terceros países.

Los nuevos aranceles aplican para los productos brasileños que ingresan a Estados Unidos con la exclusión de la carne de res, el café, los metales, la energía y otros bienes.

Además, la sanción sucede bajo un contexto de tensiones electorales, después de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial, Flavio, visitara el pasado 7 de mayo a Trump en la Casa Blanca, en una muestra de respaldo del republicano a la carrera del aspirante ultraderechista.

Ley de reciprocidad

Al respecto, el Gobierno de Brasil anunció que iniciará "inmediatamente" los trámites para aplicar la ley de reciprocidad en respuesta a los aranceles del 25 % decretados por Estados Unidos a ciertos productos brasileños y culpó de ello a la familia del expresidente Jair Bolsonaro.

"El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable", señaló la Presidencia brasileña en una nota, compartida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.

La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de "imponer aranceles del 25 % a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974".

"No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil", aseveró el comunicado.

Brasil informó entonces que "iniciará de inmediato los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad", y que "volverá a plantear el asunto en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

