Gobierno de Trump anuncia despliegue policial en Mineápolis

Cientos de policías federales se desplegarán entre el domingo y el lunes en Mineápolis, estado de Minnesota, después que la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración desatara protestas masivas en Estados Unidos, anunció el domingo el gobierno de Donald Trump.

La muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, a causa de disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo el miércoles pasado causó que miles de personas protestaran en los últimos días en varias ciudades del país.

"Habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan hacerlo de forma segura", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News.

"Seguiremos haciendo cumplir la ley: si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza nuestras operaciones, eso es un delito, y les haremos responsables de las consecuencias", advirtió.

Más temprano, en otra entrevista con CNN, la secretaria acusó a políticos demócratas de promover la violencia contra agentes de inmigración e insistió en la narrativa de la Casa Blanca de que Good era "una terrorista doméstica" y que el uniformado implicado, Jonathan Ross, actuó en defensa propia.

Protestas exigen aclarar lo ocurrido

En un video se ve a Good en el volante de su vehículo, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al carro, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga, antes de que ella intente huir. Luego se escuchan disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".

"Los hechos de la situación son que el vehículo fue utilizado como arma y atacó al agente. Él se defendió y defendió a quienes estaban a su alrededor. (...) Eso es un acto de terrorismo doméstico", reiteró Noem en entrevista con CNN el domingo.

Varios políticos demócratas, entre ellos el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazan esa explicación, mostrando videos como prueba.

Desde que murió Good, miles de personas se han manifestado en varias ciudades del país, en su mayoría de manera pacífica, para exigir, entre otras cosas, que se aclare por completo las circunstancias de este tiroteo mortal.

Las autoridades demócratas critican, por su parte, que los investigadores locales hayan sido apartados de las pesquisas, dirigidas por el FBI. La investigación debe ser "neutral, imparcial y basada en el establecimiento de los hechos", reiteró el domingo Frey en CNN.

