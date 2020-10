Freddie Mercury tiene ya su calle en Múnich

El ayuntamiento de Múnich decidió nombrar una calle de la ciudad en honor al cantante de Queen, Freddie Mercury.

Mercury, que murió en 1991 de sida, tenía estrechos vínculos con la capital bávara, donde vivió durante seis años, durante la década de 1980, en el distrito de Glockenbachviertel.

Además, el álbum de Queen "The Game," de 1980, con los éxitos "Crazy little thing called love" y "Another one bites the dust", fue grabado en Múnich, en los estudios del productor italiano Giorgio Moroder. "Mr. Bad Guy", un álbum en solitario de Mercury, también se grabó en Múnich.

La calle está en el llamado "barrio creativo", una zona que albergará viviendas y oficinas y que se encuentra en construcción cerca del Parque Olímpico.

Las calles con nombres de artistas de rock y pop son raras en Alemania. En Hamburgo está la Plaza de los Beatles, en Berlín y en Düsseldorf hay calles que llevan el nombre de Frank Zappa, y la ciudad de Bad Nauheim tiene una plaza dedicada a Elvis Presley.