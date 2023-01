Franz Beckenbauer no asistirá al funeral de Pelé

2 de enero de 2023, 9:23 AM

La leyenda alemana del fútbol Franz Beckenbauer no podrá viajar a Brasil para asistir a los funerales de su ex compañero Pelé. "Me encantaría, pero por desgracia mi salud no me permite un vuelo tan largo. Acompañaré de corazón a mi amigo en su último viaje", declaró Beckenbauer en una entrevista al diario Bild.