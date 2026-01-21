Francia propone ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia

El Gobierno de Francia propuso que se realice un "ejercicio de la OTAN” en Groenlandia y manifestó su intención de "contribuir a él”, informó este miércoles (21.01.2026) la presidencia gala, en medio de las tensiones provocadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en sus ansias de anexionarse la isla ártica por su valor estratégico en el contexto de la defensa global.

Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, enviaron la semana pasada un pequeño equipo de soldados para una misión de reconocimiento a Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, para un ejercicio liderado por ese país de la Unión Europea y organizado con aliados de la OTAN, pero sin el mando de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos.

Esa iniciativa provocó que Trump anunciase la imposición de nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de hacerse con Groenlandia por su riqueza en minerales raros y su valor estratégico frente a China y Rusia. Francia considera que un ejercicio de la OTAN permitiría involucrar a Washington y mostrar que los europeos se toman en serio la seguridad en el Ártico.

"Estarán encantados"

En su discurso en el Foro de Davos, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que el despliegue militar europeo no supone una amenaza, sino una ayuda a un aliado como Dinamarca, y subrayó que Europa prefiere "el respeto antes que los matones" y "el Estado de derecho antes que la brutalidad".

En una entrevista con la cadena de televisión conservadora NewsNation, Trump insistió el mismo martes que la ubicación de Groenlandia es clave ante posibles amenazas militares y la vinculó a los planes de defensa de su administración. "Está en un lugar que es muy importante para nuestra seguridad nacional y también para la seguridad del mundo, literalmente", repitió el mandatario en esa entrevista.

En una rueda de prensa previa en la Casa Blanca, el republicano se había mostrado convencido de que los groenlandeses van a querer integrarse a Estados Unidos, a pesar de que las encuestas indican lo contrario. "Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados", aseguró el mandatario, quien no quiso revelar hasta dónde está dispuesto a llegar para tomar el control de la isla ártica. "Ya lo verán", se limitó a responder.