Francia entra en alerta máxima por calor extremo e incendios forestales

Francia puso a los servicios de emergencia y a las fuerzas militares en alerta por incendios forestales, restringió el consumo de alcohol en espacios públicos y canceló algunos eventos deportivos al aire libre para hacer frente a la ola de calor que afecta a partes de Europa.

Cerca de un tercio del país se encuentra bajo alerta roja por calor este domingo (21.06.2026) y se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados Celsius en algunas zonas de un país en las que el aire acondicionado no es habitual. El pronóstico para el lunes indica temperaturas aún más elevadas.

La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de rociado de agua para refrescar a la multitud, como parte de una serie de medidas anunciadas por las autoridades nacionales y locales para minimizar los riesgos. Además, estáse prohibió el consumo de alcohol en los espacios públicos de los departamentos en alerta roja y no se servirá alcohol en eventos organizados por el Estado.

Unos 15.000 ancianos murieron en Francia en 2003 por una ola de calor

Más de 200.000 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor en los últimos cuatro años en toda Europa, indicó este mes la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud.

Unos 15.000 ancianos fallecieron en Francia durante la ola de calor de 2003, un suceso que marcó un punto de inflexión a escala nacional. Para este verano, se prevén temperaturas superiores al promedio, lo que puede provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales.

El gobierno anunció un refuerzo en la preparación ante incendios forestales, ordenó una vigilancia más estricta del suministro de agua para los numerosos reactores nucleares del país y dispuso el cierre de 845 escuelas para el lunes.

rr ap/afp