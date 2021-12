Francia amenaza con restringir acceso de Reino Unido al mercado único

Reino Unido corre el riesgo de que su acceso al mercado único se vea restringido si no respeta el acuerdo del Brexit en lo referido a la concesión de licencias de pesca para faenar en sus aguas jurisdiccionales, dijo este jueves el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune. "Si los británicos no respetan el acuerdo, no tendrán acceso libremente a nuestro mercado en el futuro", advirtió Beaune en una entrevista en el canal France 2.

Explicó que entre el 4 y el 6 de enero habrá reuniones con los comisarios europeos para definir el procedimiento que Francia ha pedido a Bruselas que se active contra el Reino Unido porque considera que no ha recibido las licencias de pesca a las que tiene derecho.

La Comisión Europea se había dado hasta el 10 de diciembre para negociar con Londres sobre ese contencioso y Francia, que había avisado de que esa fecha implicaba un ultimátum, señaló entonces que había obtenido 1.034 licencias, pero que le faltaban otras 74.

A partir de ahí, ha anunciado su intención de iniciar un procedimiento contencioso que, en palabras del secretario de Estado, "es una señal que los europeos envían al Reino Unido" que puede terminar en "represalias como derechos aduaneros y de otro tipo". Para él, "lo importante es que esas sanciones sean europeas". Una forma de insistir en que esta de las licencias no es una crisis bilateral entre París y Londres. De hecho, el secretario de Estado francés hizo hincapié, en un mensaje que envió en dirección del nuevo equipo negociador con la UE que sustituye a David Frost, que "la estrategia que trata de buscar la división de la UE no ha funcionado nunca".