Francia: al menos dos muertos y 53.000 hogares sin luz por temporal

Dos muertes tuvieron lugar en los departamentos de Haute-Vienne (Nueva Aquitania, en la zona centro-oeste de Francia) y en Isère (Auvernia-Ródano-Alpes, en el sureste del país), informó este viernes (17.07.2026) el diario Le Parisien.

La primera víctima fue una mujer de unos 30 años que falleció a causa de la caída de un árbol por la tarde. En el segundo caso, se trató de un hombre de 37 años cuyo cuerpo fue encontrado calcinado por la noche, en un taller que se incendió por el impacto de un rayo.

Además de estos sucesos, unos 53.000 hogares se han visto afectados por cortes de electricidad como consecuencia de las violentas tormentas que se dieron en la noche del jueves al viernes, principalmente en las regiones de Auvernia-Ródano-Alpes y Nueva Aquitania, de acuerdo a Enedis, la empresa que gestiona la red de distribución eléctrica.

La situación meteorológica se prevé que se estabilizará este viernes, jornada para la que Météo-France ha levantado ya las últimas alertas de vigilancia naranja (el segundo nivel más elevado) por tormentas.