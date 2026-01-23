Fractura de carril figura como causa del accidente de trenes en España

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren Iryo accidentado el domingo pasado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy, de acuerdo con una nota publicada este viernes (23.01.2026) por esta entidad.

La comisión cree que existe la posibilidad de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura, reveló un informe. La hipótesis se ve sustentada por el hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desató la tragedia, que ha dejado hasta ahora 45 muertos, presentaban "muescas".

"De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", añadió la CIAF. Se trata de una "hipótesis de trabajo" que deberá ser "corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores", concluyó.

Ahora nuevas líneas de investigación

Subraya la CIAF que estas muescas en las ruedas y la deformación en el carril pueden responder a que este estuviese fracturado. Al estar interrumpida su continuidad, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente. Ello provocaría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda.

Sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, había terminado volcado hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado. Concluye que una vez se determinen las causas de la rotura se podrán establecer nuevas líneas de investigación.

Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo establecido para ese tramo, y se ha descartado un error humano de los maquinistas. El balance definitivo de la tragedia que ha conmocionado a España y sembrado dudas sobre la fiabilidad de su sistema ferroviario quedó ayer establecido en 45 muertos.