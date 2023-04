Fotos de niños en Internet: un peligro subestimado

"El derecho a la propia imagen significa que cada persona puede decidir por sí misma qué material gráfico suyo puede o no difundirse públicamente. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de los derechos del niño, es absolutamente importante implicar también a los propios niños en la decisión y aceptar un 'no' del niño y no despreciarlo sin más", concluye Pohle.