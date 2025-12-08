Foca bebé se cuela en un pub y causa sensación en internet

Un invitado inusual sorprendió a los visitantes de un pub en Nueva Zelanda a principios de este mes: una cría de foca entró de repente al local "Sprig + Fern The Meadows" en la Isla Sur, según informaron los propietarios del bar en Facebook.

Según sus declaraciones, la copropietaria Bella Evans creyó inicialmente que el animal era un perro, antes de observar más detenidamente al intruso.

Viral en redes sociales

"¡Esto nunca nos había pasado! Hoy tuvimos un invitado súper adorable e inesperado en el pub: ¡una cría de foca!", escribió el pub en las redes sociales.

"Entró completamente sola, miró un poco a su alrededor y se robó el espectáculo". El video del incidente, que ocurrió el fin de semana pasado, ya ha sido visto cientos de miles de veces.

"El animal aparentemente se había perdido, tenía curiosidad y estaba claramente por debajo de la edad legal mínima para el consumo de alcohol en Nueva Zelanda", bromeó la cadena CNN Asia Pacific en X.

Escondida bajo el lavavajillas

El sitio de noticias Stuff escribió, citando a los propietarios del pub, que la cría de foca había entrado tambaleándose repentinamente por la puerta principal.

Luego se refugió primero en el baño, volvió a salir corriendo y finalmente se escondió debajo del lavavajillas. Con gran presencia de ánimo, los empleados desconectaron el aparato de la corriente para que el pequeño intruso no se lastimara.

Rescate con salmón

Entonces llegó la idea brillante: ¡salmón! "Uno de nuestros clientes tenía una jaula para perros", contó Evans.

Con varios trozos de salmón fresco lograron atraer a la foca a la caja. Poco después llegaron los guardabosques del Department of Conservation que habían sido llamados y se llevaron al dulce invitado del bar.

La cría de foca, que fue bautizada con el nombre de "Fern", fue liberada en un lugar seguro en la cercana isla Rabbit Island.

El pub parece ser extremadamente popular entre los animales: dos días después de la foca, según otra publicación en Facebook, vino de visita un "bearded dragon" (dragón barbudo), una gran especie de lagarto con espinas en el mentón.