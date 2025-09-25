Flotilla rumbo a Gaza pide apoyo internacional para frenar ataques israelíes

La flotilla con una misión humanitaria rumbo aGaza instó este jueves (25.09.2025) a la comunidad internacional a intervenir para frenar los ataques israelíes. En una rueda de prensa telemática en la que participaron varios miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, conformada por 51 barcos con unos 500 activistas que zarparon desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia, reiteraron la alerta ante la previsión de nuevos ataques de Israel "con armas pesadas" en las próximas horas.

Por su parte, El portavoz del Ejército israelí, Effie Gefrin, afirmó por medio de un comunicado que la Armada está preparada "para defender las fronteras del Estado de Israel por mar como lo está por aire y tierra". Gefrin aseguró, además, que la flotilla “está organizada y financiada por Hamás" y "representantes de Hamás en Europa” y advirtió que quienes la apoyan respaldan "a los perpetradores del 7 de octubre, asesinos de niños, violadores".

Un día antes el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció el envío de un buque militar para apoyar en la defensa de la misión humanitaria. Italia también acompaña a la flotilla con una fragata para proteger a ciudadanos italianos entre los activistas.

Israel no ve inconvenientes

Más temprano, Israel afirmó que no ve inconvenientes en el envío de buques españoles e italianos para acompañar a la Global Sumud Flotilla. Sin embargo, el director general de Exteriores israelí, Eden Bar Tal, aseguró que no se prevé una operación de rescate y reiteró que ningún barco podrá ingresar a Gaza, calificada como "zona de combate activa”.

Bar Tal subrayó que la ayuda transportada equivale a la carga de entre diez y quince camiones, mientras que Israel permite el ingreso diario de entre 250 y 300 camiones a Gaza. Además, criticó a los organizadores por no aceptar la propuesta italiana de descargar la ayuda en Chipre, calificando esta decisión como un riesgo que cae bajo la responsabilidad de la flotilla.

Los activistas rechazaron la propuesta del Gobierno italiano de desviar la carga a Chipre para su posterior traslado a Gaza a través del Patriarcado Latino de Jerusalén. En un comunicado, la delegación italiana del movimiento Global Movement to Gaza reafirmó su intención de romper el "asedio ilegal” y entregar directamente la ayuda a la población gazatí.

La flotilla, actualmente en la isla griega de Creta, advirtió sobre posibles ataques israelíes en las próximas 48 horas, con armamento capaz de hundir embarcaciones y causar víctimas mortales. La organización denunció que cualquier agresión constituiría una violación del derecho internacional y de las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia, que ordenan a Israel facilitar el acceso de ayuda humanitaria a Gaza.