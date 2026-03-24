Flotilla de ayuda humanitaria llega a Cuba, sumida en crisis

El barco pesquero Maguro arribó al puerto de La Habana tres días después de lo previsto, tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y un motor por momentos sobrecalentado. Se espera la llegada de otros dos barcos en los próximos días.

Al acercarse al puerto y a su fortificación de la época colonial, los activistas subieron al techo de la embarcación, simbólicamente rebautizada "Granma 2.0", en homenaje al yate utilizado por el grupo de guerrilleros liderado por Fidel Castro para iniciar su revolución en 1956.

Agradecimiento y críticas

Los primeros envíos llegaron por avión desde Europa y Estados Unidos la semana pasada, como parte de la misión aérea y marítima llamada Convoy Nuestra América (Our America Convoy) para llevar a la isla 50 toneladas de ayuda.

La flotilla, cuya organización y recibimiento han sido coordinados con el Gobierno cubano, ha sido aplaudida por sectores oficialistas y criticada por opositores por condenar el bloqueo estadounidense sin criticar la ineficiente gestión económica del Gobierno de la isla, ni sus violaciones a los derechos humanos, la represión del disenso , ni abogar por la liberación de más de mil presos políticos en Cuba.

Ambos sectores, sin embargo, reconocen la necesidad urgente de ayuda humanitaria para la población cubana.

Dos apagones nacionales en una semana

El país ha sufrido siete apagones nacionales desde finales de 2024, dos de ellos la semana pasada, debido al envejecimiento de sus centrales termoeléctricas, en las que el Estado cubano apenas ha invertido hace décadas, y a la escasez de combustible.

La crisis se agudizó con la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela tras la caída del presidente Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Y Washington también amenaza con sancionar a los países que vendan combustible a la isla.

Además de los diarios y prolongados apagones que sufren los cubanos, los precios de los combustibles se han disparado, el transporte público escasea y los camiones de basura, ya escasos antes del estricto bloqueo petrolero estadounidense, han dejado de circular, lo que ha provocado una mayor acumulación de desechos en las calles, ya abundantes antes de enero.