Fiscalía de Colombia indaga sobre presunta trama para derrocar al presidente Gustavo Petro

La Fiscalía General de Colombia ejecuta una indagación sobre el supuesto plan del excanciller colombiano Álvaro Leyva de buscar apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacar del poder al presidente, Gustavo Petro, informó este martes ese organismo.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a EFE que la entidad realiza "una indagación a la que se suman todas estas averiguaciones sobre el tema", por lo cual un fiscal lleva a cabo "actos investigativos y órdenes a Policía judicial que permitirán establecer el alcance de los hechos denunciados y que se siguen denunciando y solicitando investigar".

El plan de Leyva para derrocar a Petro fue desvelado el domingo por el diario El País, basado en unos audios que revelan que, hace dos meses, el excanciller se reunió en Estados Unidos con el congresista Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer "presión internacional" contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta, Francia Márquez, quien este martes pidió a la Fiscalía aclarar la trama.

Leyva, un político conservador de 82 años, fue el primer canciller nombrado por Petro cuando asumió el poder en agosto de 2022, pero desde su salida del Gobierno el año pasado ha acusado reiteradamente al mandatario de tener problemas de adicción a las drogas, algo que, según El País, el veterano político consideraba el primer paso para sacarlo de la Presidencia.

Petro pide explicaciones

En una de las grabaciones a las que tuvo acceso el diario español, Leyva da a entender que cuenta con el apoyo de la vicepresidenta, pero ella ya lo rechazó el domingo en un comunicado, donde aseguró que "jamás" ha traicionado "ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación".

"No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados", expresó Márquez en la nota.

Por su parte, Petro declaró el lunes a medios desde Sevilla, donde asiste a la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo, que su número dos debería dar explicaciones públicas y ante la justicia.

"Todas las personas que (Leyva) nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia", dijo el presidente.

Leyva destacó el supuesto papel de Márquez en esta trama al referirse a las críticas que la funcionaria expresó en un polémico consejo de ministros contra la canciller, Laura Sarabia, y otras personas cercanas a Petro, lo que desencadenó una crisis en el Gobierno, y sugiere que todo fue idea suya.