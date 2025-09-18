FBI quema metanfetamina sin precaución y trabajadores acaban hospitalizados

Varios empleados de un refugio de animales en Montana requirieron atención médica hospitalaria después de verse expuestos a una nube de humo tóxico procedente de la incineración de dos libras de metanfetamina decomisada por el FBI, confirmaron las autoridades de Billings.

El incidente ocurrió el miércoles 10 de septiembre durante un procedimiento rutinario de destrucción de drogas incautadas. Según Kevin Iffland, administrador asistente de la ciudad de Billings, el humo tóxico se filtró al interior del edificio debido a un problema de presión negativa en el sistema de ventilación.

El incinerador se usa principalmente para quemar cadáveres de animales sacrificados o recogidos por la división de control de animales de la ciudad. Pero cada par de meses las fuerzas del orden locales o agentes del FBI lo usan para quemar narcóticos incautados, dijo Iffland.

Trabajadores hospitalizados por humo de metanfetamina

Catorce trabajadores del refugio sin fines de lucro Yellowstone Valley Animal Shelter evacuaron y fueron al hospital. Los 75 perros y gatos del refugio fueron reubicados o puestos en hogares de acogida, dijeron Iffland y la directora del refugio Triniti Halverson.

El refugio comparte espacio con la división de control de animales de Billings. Cuando el humo comenzó a llenar partes del edificio, Halverson asumió que provenía de la quema de cadáveres porque dijo que nunca habían sabido sobre las quemas de drogas.

Halverson dijo que tenía un dolor de cabeza muy intenso y dolor de garganta, y otros tenían mareos, sudoración y tos. "No fue una fiesta", dijo.

Los trabajadores se enteraron de que era humo de metanfetamina a través de una llamada de un funcionario de la ciudad mientras estaban en el hospital, dijo Halverson.

Tratamiento médico y efectos persistentes

La mayoría del personal pasó varias horas en una cámara de oxígeno para tratamiento. Los síntomas han persistido en algunos trabajadores, dijo Halverson.

También estaban monitoreando de cerca cuatro camadas de gatos que se expusieron más intensamente porque estaban en una habitación cerrada con mucho humo, dijo.

El FBI rutinariamente usa instalaciones externas para realizar quemas controladas de evidencia de drogas, dijo la portavoz de la agencia Sandra Barker. Ella remitió preguntas adicionales a los funcionarios de Billings.

Un supervisor de control de animales de la ciudad que estuvo presente en la quema del miércoles se negó a ir al hospital, dijo Iffland. A los agentes del FBI su supervisor les dijo que fueran al hospital.

Investigación y cierre temporal del refugio

El incinerador está diseñado para operar a cierta temperatura para que no emita toxinas. Iffland dijo que los funcionarios estaban tratando de determinar si estaba a la temperatura apropiada el miércoles.

El refugio permanecerá cerrado hasta que pueda ser examinado por contaminación. Los trabajadores del refugio fueron examinados por posible exposición, e Iffland dijo que no conocía los resultados.

Jay Ettlemen, residente de Billings, fue al refugio el viernes para donar comida para perros y dijo que se enojó cuando se enteró de las quemas de drogas.

"¿Por qué diablos están destruyendo drogas dentro de los límites de la ciudad?", preguntó Ettlemen. "Hay tantos otros lugares en medio de la nada".