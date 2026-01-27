Expresidente de la FIFA apoya boicot contra el Mundial 2026

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó el lunes la propuesta de un boicot de los aficionados a los partidos de la Copa Mundial en Estados Unidos debido a la conducta del presidente Donald Trump y su administración, tanto en el país como en el extranjero.

Blatter fue la última figura del fútbol internacional en cuestionar la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión. Instó al boicot en una publicación en X que respaldaba los comentarios de Mark Pieth en una entrevista la semana pasada con el periódico suizo Der Bund.

Pieth, abogado suizo especializado en litigar casos de delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, presidió la supervisión de la reforma de la FIFA por parte del Comité Independiente de Gobernanza hace una década.

Blatter fue presidente de la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, entre 1998 y 2015; renunció en medio de una investigación por corrupción. En su entrevista con Der Bund, Pieth declaró: "Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todas formas, lo verán mejor en televisión. Y al llegar, los aficionados deben saber que, si no complacen a los árbitros, serán trasladados directamente al siguiente vuelo de regreso a casa. Con suerte".

En su publicación, Blatter citó a Pieth y añadió: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial".

Estados Unidos será coanfitrión del Mundial junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Las preocupaciones de la comunidad futbolística internacional sobre Estados Unidos se deben a la postura expansionista de Trump respecto a Groenlandia, las prohibiciones de viaje y las tácticas agresivas para lidiar con los migrantes y los manifestantes que controlan las leyes migratorias en ciudades estadounidenses, en particular en Minneapolis.

Voces de Alemania piden boicot

Oke Göttlich, uno de los vicepresidentes de la federación alemana de fútbol, ​​declaró el viernes en una entrevista al periódico Hamburger Morgenpost que había llegado el momento de considerar seriamente boicotear el Mundial. Los planes de viaje de los aficionados de dos de los principales países futbolísticos de África se vieron frustrados en diciembre, cuando el gobierno de Trump anunció una prohibición ampliada que, en la práctica, impediría a los ciudadanos de Senegal y Costa de Marfil seguir a sus equipos a menos que ya tuvieran visado. Trump citó "deficiencias en la selección y verificación" como la principal razón de las suspensiones.

Los aficionados de Irán y Haití, otros dos países clasificados para el Mundial, también tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos; fueron incluidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump.