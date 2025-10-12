Explosión en fábrica de explosivos en Estados Unidos no deja sobrevivientes

Las 18 personas desaparecidas tras una explosión registrada en una fábrica de municiones cerca de la ciudad de Bucksnort, a más de 80 kilómetros al oeste de Nashville, en el sur de Estados Unidos, murieron, declaró el comisario de la localidad este sábado (11.10.2025).

"Actualmente estamos identificando los cuerpos", declaró Chris Davis, sheriff del condado de Humphreys, Tennessee, en una rueda de prensa. Las autoridades habían inicialmente comunicado una cifra de 19 desaparecidos.

La explosión ocurrió este viernes alrededor de las 07:45 a.m., hora local, e hizo estallar un edificio entero en la planta de Accurate Energetic Systems. Imágenes de televisión mostraron el inmueble en llamas completamente devastado y vehículos destruidos.

Autoridades anticipan una larga investigación

El sheriff se negó este sábado a descartar actividad criminal. "Podrían pasar varios días, semanas o incluso meses antes de que podamos saberlo", dijo a periodistas.

En un comunicado publicado en su sitio web, Accurate Energetic Systems calificó el hecho de "trágico accidente" y dijo que sus "pensamientos y oraciones están con las familias, colegas y comunidades afectadas por este suceso".

Fundada en 1980, la empresa afirma estar "especializada en el desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de una amplia gama de productos energéticos y explosivos para los sectores militar, aeroespacial y de demolición comercial".