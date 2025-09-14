Explosión en bar de Madrid deja al menos 25 personas heridas

Al menos 25 personas resultaron heridas en el barrio de Vallecas este sábado (13.09.2025), tres de ellas de gravedad, en una explosión que destruyó un bar de la capital de España, indicaron las autoridades.

Según medios locales de comunicación, el accidente se debió a una fuga de gas. Sin embargo, la vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias del ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, afirmó que todavía era "pronto para aventurar" cuál fue la causa.

Los bomberos retiraron los escombros del local, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X. En un video, el techo se ve parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo.

También señalaron que tres de los heridos están graves y dos "potencialmente graves". Perros rastreadores y drones fueron movilizados para las tareas de remoción de escombros, agregaron.

Los residentes de nueve viviendas que formaban parte del edificio tendrán que "ser realojados durante al menos algunos días", precisó Sanz.