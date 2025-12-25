Expertos de la ONU: bloqueo naval a Venezuela es "ataque armado"

Un grupo de expertos de la ONU, que no habla en nombre de la organización, ha denunciado en un comunicado publicado el miércoles, 24 de diciembre de 2025, el bloqueo navalordenado por Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela.

Firman el texto los relatores sobre lucha antiterrorista Ben Saul, derecho al desarrollo Surya Deva y libertad de reunión Gina Romero, así como el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo George Katrougalos.

Estas personas dicen que Estados Unidos ha perpetrado al menos 104 "asesinatos" contra personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas, mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2025. "Ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal", señalan en el texto los expertos.

"Ataque armado"

Al dispositivo militar en el Caribe, oficialmente para combatir el narcotráfico, y los ataques a supuestas narcolanchas, se ha sumado recientemente la orden de Trump de bloquear todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques ya han sido confiscados.

"No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado", afirman los expertos. "Es un uso tan grave de la fuerza, que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974", apuntan. "Por lo tanto, se trata de un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa", añaden.