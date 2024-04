Experta afirma que el descubrimiento de vida extraterrestre podría ser inminente

En ese sentido, la astrofísica, autora del libro Alien Earths: Planet Hunting in the Cosmos (Tierras extraterrestres: a la caza de planetas en el cosmos), recientemente expresó a The Telegraph su convicción, apoyada en el uso del avanzado telescopio James Webb. Este instrumento, un salto cualitativo en la observación del espacio, permite a los científicos analizar con gran precisión la composición atmosférica de planetas lejanos. Según Kaltenegger, estamos en "una era dorada de exploración, con miles de mundos al alcance que ahora podemos investigar".