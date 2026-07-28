Exfuncionaria acusa a Petro de maltrato por denunciar corrupción en Colombia

La exsecretaria general de la presidencia de Colombia, Angie Rodríguez, acusó este martes (28.07.2026) al mandatario izquierdista Gustavo Petro de malos tratos por denunciar casos de corrupción que desataron un escándalo a pocos días del final de su gobierno.

La mujer fue una de las funcionarias más cercanas al presidente hasta que su relación se fracturó a inicios de año. Hasta enero se encargaba de los asuntos administrativos de la presidencia y de tramitar nombramientos en ministerios y entidades.

En los últimos días, ha denunciado la existencia de una red de corrupción dentro del gobierno que operaba con conocimiento de Petro, quien dejará el poder el 7 de agosto con la investidura del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Rodríguez sostiene que se negó a avalar varios nombramientos, entre ellos el de Juliana Guerrero como viceministra del Ministerio de la Igualdad por pedido del mandatario, luego de que se comprobara que su título universitario era falso.

Rodríguez advierte que teme por su vida

La exfuncionaria afirma que, tras oponerse a esas decisiones, recibió malos tratos por parte de Petro y sugirió que llegó a amenazarla. "Me recordó su pasado en la guerrilla", contó este martes a Blu Radio, en referencia a la militancia de Petro en la guerrilla urbana M-19 durante su juventud.

"El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes", manifestó entre lágrimas. Las "situaciones extremas" a las que la llevó el presidente con sus tratos le provocaron depresión y ansiedad, explicó.

El gobierno de Petro ha sido salpicado por otros escándalos de corrupción por los que fueron detenidos exministros de Hacienda y del Interior.