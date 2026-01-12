Evacuación médica de astronautas de la Estación Espacial: lo que se sabe hasta ahora

Los cuatro astronautas de la misión Crew-11 abandonarán la Estación Espacial Internacional (EEI) de forma anticipada y deben amerizar frente a las costas de California el próximo jueves (15.01.2026), informó la NASA en un comunicado.

La agencia explicó que la decisión se debe a una “preocupación médica” que afecta a uno de los tripulantes, cuya identidad no fue revelada por razones de privacidad.

Según la NASA, el astronauta “está estable” y el retorno no responde a una emergencia, sino a una medida preventiva ante “el riesgo persistente”.

“Los gerentes de la misión continúan monitoreando las condiciones en el área de recuperación, pues el desacople de (la nave) Dragón de SpaceX depende de la preparación de la nave espacial, el alistamiento del equipo de recuperación, el clima, el estado del mar y otros factores”, señala la EEI.

Quiénes integran la Crew-11

La tripulación está compuesta por Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA; y Oleg Platonov, de la agencia rusa Roscosmos. La Crew-11 se acopló a la EEI a comienzos de agosto y tenía previsto completar una misión de seis meses.

La situación médica también llevó a la cancelación de la primera caminata espacial de este año, programada inicialmente para el jueves pasado.

Un hecho inédito en la historia de la EEI

Desde la puesta en marcha de la EEI, esta es la primera vez que la NASA se ve obligada a acortar una misión. El antecedente más cercano ocurrió en 1985, antes de la existencia de la estación, cuando el comandante soviético Vladímir Vasyutin adelantó su regreso tras sufrir una prostatitis aguda en el espacio.

Aunque nunca se había producido una evacuación médica, en 2019 un astronauta fue diagnosticado a distancia con un coágulo sanguíneo en una vena del cuello y tratado con los recursos disponibles a bordo, antes de recibir anticoagulantes enviados desde la Tierra, recuerda el medio especializado IFLScience.

Evaluación médica en microgravedad

James D. Polk, director de Salud y Medicina de la NASA, explicó en conferencia de prensa que “no se trata de un problema operativo. No se trata de una lesión ocurrida durante las operaciones. Se trata principalmente de un problema médico en las difíciles condiciones de microgravedad, y con el equipo disponible para hacer un diagnóstico”.

“Cada vez que tenemos un incidente médico, nos embarcamos en analizar diagnósticos y lo que llamaríamos una evaluación para obtener un diagnóstico diferencial sobre lo que está sucediendo con ese paciente o astronauta a bordo”, añadió.

Posible adelanto de la Crew-12

Además de los cuatro miembros de la Crew-11, otros tres astronautas permanecen actualmente en el laboratorio orbital.

El lanzamiento de la Crew-12, la próxima misión de rotación de tripulación, está previsto para mediados de febrero desde Florida. Las autoridades no descartan que la siguiente misión estadounidense se adelante, aunque no ofrecieron detalles.

Final de la EEI para 2030

Habitada de forma continua desde el año 2000, la EEI funciona como un laboratorio para investigaciones clave de cara a la exploración del espacio profundo, incluidas futuras misiones a Marte.

Está previsto que la estación sea retirada de servicio después de 2030, cuando su órbita se reducirá gradualmente hasta que se desintegre sobre una zona remota del océano Pacífico conocida como Punto Nemo, un cementerio de naves espaciales.



