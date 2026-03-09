Europa es la región que más se rearma, según informe de SIPRI

En los últimos cinco años, las ventas mundiales de armas aumentaron casi un 10 por ciento en comparación con el quinquenio anterior, de acuerdo con un informe del prestigioso Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés).

El negocio militar mundial incluso ha vuelto a alcanzar aproximadamente el volumen que tenía al final de la Guerra Fría, en 1989.

Miedo a agresión rusa

Europa ha triplicado sus importaciones de armamento, en comparación con el período 2016-2020, y ahora ocupa el primer lugar, con una cuota del 33 por ciento. Le siguen Asia y Oceanía (31 por ciento) y Oriente Medio (26 por ciento).

Sin embargo, ya no es solo la defensa de Ucrania, invadida por Rusia, la que impulsa el negocio. Entre 2022 y 2024, las entregas a este país se consideraban el factor más evidente y determinante del aumento de las compras de armamento en Europa.

Sin embargo, "la mayoría de los demás países europeos también han comenzado a importar muchas más armas, para reforzar su capacidad militar ante la creciente amenaza que se percibe por parte de Rusia", explica Mathew George, experto del SIPRI y uno de los autores del nuevo informe.

Según el SIPRI, las importaciones de armas de los 29 países europeos que actualmente forman parte de la OTAN aumentaron un 143 por ciento entre 2016-2020 y 2021-2025.

El mayor importador es Polonia, que limita directamente con Ucrania y Bielorrusia y es responsable del 17 por ciento de todas las compras entre los países europeos pertenecientes a la OTAN, equivalente al 3,6 por ciento del total de las importaciones mundiales de armas. Los siguientes importadores más importantes fueron el Reino Unido (2,1 por ciento a nivel global) y los Países Bajos (1,8 por ciento).

Estados Unidos, principal exportador

Junto con Corea del Sur, Estados Unidos sigue siendo uno de los proveedores más importantes para los países europeos. A nivel mundial, países como Francia, Italia y Alemania también han aumentado su papel como exportadores de armas.

Alemania superó a China en los últimos cinco años, en parte, gracias a su ayuda militar a Ucrania, y se convirtió en el cuarto mayor exportador de armas del mundo, con una cuota del 5,7 por ciento del mercado mundial. El comercio de armas es también un negocio y un factor económico para Alemania.

Asimismo, el papel de Estados Unidos como "distribuidor global" armamentista está creciendo. Según el SIPRI, entre 2021 y 2025 representó el 42 por ciento de todas las entregas internacionales de armas, frente al 36 por ciento en el periodo anterior. Las entregas estadounidenses se destinaron a un total de 99 países.

"Estados Unidos ha consolidado aún más su dominio como proveedor de armas, incluso en un mundo cada vez más multipolar", apunta Pieter Wezeman, experto del SIPRI responsable de las exportaciones de armas.

A nivel mundial, las tensiones políticas y las rivalidades siempre repercuten en el negocio de las armas. Tanto la India, en una vecindad tensa con China y Pakistán, como Pakistán registraron un aumento significativo en Asia. Ambos países se encuentran entre los diez mayores importadores de armas del mundo durante los últimos cinco años.

Medio Oriente compra

Solo se puede especular sobre hasta qué punto las actuales convulsiones en el Medio Oriente están impulsando el negocio regional de las armas. Es cierto que las importaciones de armamento de los países del Medio Oriente han disminuido en total un 13 por ciento en los últimos cinco años.

Sin embargo, tres países de la región siguen figurando entre los diez mayores importadores de armas del mundo: Arabia Saudita (6,8 por ciento de las importaciones mundiales), Qatar (6,4 por ciento) y Kuwait (2,8 por ciento). No es de esperar que estas cifras disminuyan en los próximos años.