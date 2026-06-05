Estados Unidos y aliados denuncian "esfuerzos para derrocar" al gobierno de Bolivia

Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas denunciaron este viernes (05.06.2026) los "esfuerzos para derrocar" al gobierno boliviano, financiados con "dinero sucio" del tráfico de drogas.

Bolivia vive desde hace más de un mes protestas de campesinos, obreros, mineros, transportistas, maestros y otros sectores que reclaman por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

"Respaldamos al gobierno democrático de (Rodrigo) Paz en su lucha contra los intentos de hacer retroceder a Bolivia", indica el comunicado conjunto firmado por 13 países que crearon en marzo una alianza de seguridad en la región.

"Quienes están financiando estas protestas con dinero sucio procedente del narcotráfico y el crimen transnacional deben rendir cuentas", agrega. "La ley de la turba no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas".

Creado en marzo a iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, el Escudo de América nació como una alianza de gobiernos conservadores dispuestos a seguir la política de mano dura de Washington contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió el jueves que Washington estaba "vigilando" de cerca la crisis en Bolivia y el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, anunció que iba a "aumentar" el "apoyo logístico" al gobierno de Paz.

Este es el segundo comunicado conjunto en dos semanas firmado por los miembros de la alianza. Además de Estados Unidos y Bolivia, lo rubrican Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.