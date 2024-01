Estados Unidos valora volver a designar a hutíes como terroristas

17 de enero de 2024, 6:13 AM

El gobierno de Estados Unidos sopesa volver a designar a los rebeldes hutíes como terroristas, según informaron este martes varios medios estadounidenses como The Wall Street Journal o la CNN.

Aunque no hay una fecha prevista, la decisión del gobierno de Joe Biden llegaría a los pocos días de que Estados Unidos y el Reino Unido iniciaran una campaña de bombardeos contra objetivos militares hutíes en Yemen.

Estados Unidos busca una "desescalada" en Medio Oriente, dice Jake Sullivan

Macron: Francia no se unió a los ataques sobre los hutíes para evitar "una escalada"

Francia no se unió a los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido sobre las milicias hutíes de Yemen para evitar "una escalada", afirmó este martes el presidente Emmanuel Macron.

En una rueda de prensa para explicar los objetivos de su nuevo gobierno, Macron enarboló el planteamiento defensivo de la presencia naval gala en la zona y la consideración "diplomática" y no militar de la cuestión.

"Francia ha decidido no unirse a una coalición que ha realizado ataques preventivos sobre los hutíes", recordó Macron, quien justificó la decisión en que "tenemos una postura que busca evitar cualquier escalada".

EE.UU. dice ser optimista acerca de negociaciones sobre rehenes en Gaza

EE.UU. aumentará la ayuda a Gaza después de que Israel rebajara su ofensiva

Según explicó, el enviado especial estadounidense para el conflicto, David Satterfield, y el embajador de EE.UU. en Israel, Jack Lew, se reunieron este martes con altos cargos del Gobierno israelí para tratar este asunto. "Estamos haciendo estos preparativos porque creemos que las operaciones con menor intensidad dentro de Gaza deberían no solo permitir una reducción de las bajas civiles, sino también una distribución más fiable de la ayuda en el período próximo", indicó Kirby.

Estados Unidos destruye misiles de los hutíes que eran "amenaza inminente"

Alemania habría aprobado envío de munición para tanques israelíes, según Der Spiegel

Tras el acuerdo, ahora se trabaja entre bastidores en su implementación, afirma Der Spiegel. Dado que la industria no puede entregar inmediatamente la munición de precisión deseada, se está considerando la opción de que la Bundeswehr o Ejército alemán libere primero munición de sus reservas. De esta manera, la petición de Israel podría satisfacerse rápidamente. Israel quiere pagar por el envío de las municiones, pero todavía se están debatiendo los detalles del contrato, señala el semanario.

Estados Unidos incauta piezas de misiles iraníes que iban en barco a Yemen

Periodista de Al Jazeera que perdió a su familia deja la Franja de Gaza

Shell dejará de utilizar ruta del mar Rojo para sus petroleros

La empresa petrolera Shell no hará transitar sus navíos por el mar Rojo hasta nueva orden, según informaciones publicadas este martes por The Wall Street Journal (WSJ), en un contexto de amenazas de los rebeldes hutíes de Yemen al transporte en esa región. Según el diario, el grupo tomó su decisión la semana pasada, debido al riesgo para sus tripulaciones y el peligro de una marea negra en la región en caso de ataques. La empresa no quiso comentar la información.