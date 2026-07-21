Estados Unidos prepara nuevos aranceles para 60 países

Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó el martes (21.07.2026) el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC. "Esperamos que haya novedades pronto", aseguró Greer en una entrevista en la cadena CNBC tras ser preguntado por un artículo del Financial Times según el cual podrían anunciarse nuevos gravámenes esta misma semana.

Los servicios de su Departamento han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana. Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a los impuestos aduaneros temporales del 10% instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.

Países que producen "mediante trabajo forzoso"

"Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", dijo Greer a CNBC. Y apuntó a establecer posibles aranceles a los productos procedentes de 60 países a los que, según dijo, están investigando por trabajos forzosos. De demostrarse, el Gobierno de Trump impondría este gravamen en virtud de sus leyes contra "las mercancías producidas mediante trabajo forzoso".

Las declaraciones de Greer se producen a días de que caduquen los aranceles implementados el 24 de febrero por Trump en caso de que el Congreso no apruebe su prórroga. El representante comercial, sin embargo, no especificó en qué momento entrarían en vigor estos nuevos aranceles, ya que, según dijo, tiene "la responsabilidad" de informar al Congreso y a las partes implicadas.

Aranceles a Canadá

Salvo contadas excepciones, el Congreso tiene la competencia exclusiva en la política arancelaria. El mandatario estadounidense impuso este impuesto general después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los que había ordenado en virtud de una ley de emergencia al considerar que había excedido sus poderes.

Trump anunció este lunes un arancel adicional del 50 % a la mayoría de los productos importados desde Canadá, exceptuando la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. Según explicó, estos impuestos se justifican por el humo que ha afectado la Costa Este de EE. UU. derivado de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.