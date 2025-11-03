Estados Unidos pagará beneficios reducidos de ayuda alimentaria

El gobierno de Estados Unidos indicó, este lunes (03.11.2025), que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre debido a la parálisis presupuestaria.

Washington usará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa Snap, el principal de ayuda alimentaria pública en el país.

Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence, uno de los dos que ordenaron la semana pasada al gobierno usar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP.

La administración de Donald Trump afirma que el programa se está quedando sin fondos después de un mes de “cierre del gobierno”, ya que demócratas y republicanos no logran ponerse de acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto y se culpan mutuamente por la crisis.

El presidente aseguró el viernes que estaba dispuesto a desbloquear los fondos necesarios si la justicia así lo decidía y señaló que no quiere “que los estadounidenses pasen hambre”.