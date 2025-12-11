Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Maduro y buques de petróleo venezolano

Estados Unidos anunció este jueves (11.12.2025) nuevas sanciones contra tres sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, así como a seis barcos petroleros y compañías navieras vinculadas a ellos.

La medida se produce mientras Washington lleva a cabo un despliegue militar a gran escala en el Caribe y el presidente Donald Trump hace campaña para la destitución del líder del régimen venezolano.

El miércoles, Trump dijo que Estados Unidos había incautado un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela y este jueves anunció que la embarcación será llavada a un puerto de Estados Unidos y el petróleo será confiscado.

Cuatro de los petroleros sancionados este jueves, incluido el H. Constance (construido en 2002) y el Lattafa (construido en 2003), tienen bandera de Panamá, mientras que los otros dos están registrados en las Islas Cook y Hong Kong.

“Narcosobrinos” fueron detenidos y condenados, luego liberados por Biden

Los barcos sancionados son superpetroleros que recientemente cargaron crudo en Venezuela, según documentos internos de la empresa estatal petrolera venezolana Pdvsa.

Franqui Flores y Efraín Campo Flores, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, también fueron objeto de sanciones. Ambos fueron llamados los “narcosobrinos” tras su arresto en Haití en 2015 en una operación encubierta de la DEA. El tercero es Carlos Erik Malpica Flores.

Los dos primeros fueron condenados en 2016 por intentar realizar un multimillonario trato de cocaína y sentenciados a 18 años de prisión, pero fueron liberados en 2022 durante la administración de Joe Biden en un canje de prisioneros que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.



