Estados Unidos derribará aviones venezolanos que representen una amenaza

Estados Unidos derribará cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró el presidente Donald Trump este viernes.

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono, que horas después envió 10 cazas F-35 a Puerto Rico.

"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", advirtió el líder de la Casa Blanca poco después de rebautizar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra mediante un decreto.

"Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas", agregó Trump dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth.