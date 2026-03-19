Estados Unidos baja de nivel 4 a 3 el riesgo de viajar a Venezuela

Estados Unidos anunció este jueves (19.03.2026) que rebaja en un nivel la alerta para viajar a gran parte de Venezuela, que pasará de la categoría 4 (No viajar) a la categoría 3 (Reconsidere su viaje), reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en el país caribeño a ojos del Gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, mantiene el nivel máximo para la zona fronteriza con Colombia.

"Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros", explica un comunicado del Departamento de Estado, en el que se advierte que los grupos "terroristas" Tren de Aragua y Cartel de los Soles continúan operando en el país, además de distintas bandas violentas.

Se subraya también el riesgo de emplear taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el que sirve a Caracas, y de emplear cajeros automáticos cerca del aeródromo. El Departamento de Estado insiste, asimismo, en que "viajar de noche entre ciudades, o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado".

Peligro máximo en la frontera

Pese a que, desde el derrocamiento y arresto del presidente Nicolás Maduro a manos de Washington en enero, se está trabajando para reanudar las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas, se advierte que "los servicios consulares de rutina permanecen suspendidos" y que la sección Asuntos de Venezuela, en la embajada estadounidense en Bogotá, sirve todavía como legación de facto.

El cambio, indicó el Departamento de Estado, busca "reflejar y actualizar la información de riesgo para ciudadanos estadounidenses" en el país caribeño. Otra de las modificaciones relevantes es que, según el documento, ya no hay riesgo de "detención errónea" o de "disturbios" en Venezuela, aunque insiste en que hay altos niveles de criminalidad y mala asistencia sanitaria.

El máximo nivel, sin embargo, se mantiene para la frontera con Colombia y los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guarico y Táchira.