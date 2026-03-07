Estados Unidos advierte que Irán será "atacado con mucha dureza" este sábado

41 muertos en Líbano tras una serie de bombardeos israelíes

41 muertos en Líbano tras una serie de bombardeos israelíes

El Ministerio de Salud del Líbano informó que al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en una serie de bombardeos israelíes contra el área de Nabi Chit, en el este del país, donde el grupo chiita Hezbolá denunció la madrugada de este sábado una incursión con helicópteros por parte del Estado judío. El Ejército libanés señaló que tres soldados de sus filas murieron en los ataques.

﻿Trump advierte que Irán será "atacado con mucha dureza" este sábado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán será "atacado con mucha dureza" esta jornada, y que estaba considerando la posibilidad de ampliar las zonas y grupos de personas atacados, sin proporcionar detalles.

"¡Hoy Irán será atacado con mucha dureza! Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total de zonas y la muerte segura de grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta el momento", declaró Trump en una publicación de su red Truth Social.

Asimismo, señaló que Teherán se había disculpado con sus vecinos por los ataques lanzados por las fuerzas iraníes, lo que calificó como una rendición. (Reuters, dpa)

Aeropuerto de Dubái retoma operaciones tras breve interrupción

El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la reanudación parcial de sus operaciones, tras una breve suspensión anunciada en medio de una operación de intercepción de proyectiles iraníes.

"Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades este 7 de marzo, con algunos vuelos operados desde el aeropuerto internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central - Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC)", indicó la institución en un comunicado en la red X (Twitter).

"Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea les haya contactado para confirmar el vuelo, porque los horarios podrían sufrir modificaciones", indicó el aeropuerto a sus usuarios.

Poco antes, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) había comunicado la suspensión temporal de las operaciones invocando "la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas".

Este sábado de mañana se interceptaron proyectiles sobre el aeropuerto de Dubái, según un testigo que dijo a AFP haber escuchado una fuerte explosión, seguida de la aparición de una nube de humo.

Israel anuncia nueva oleada de ataques contra Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este sábado (07.03.2026) el inicio de una nueva oleada de ataques contra "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, sin dar más detalles, en el octavo día de esta guerra ya regional lanzada junto a Estados Unidos. ﻿

Irán asegura haber atacado un petrolero en el Golfo

Irán afirmó este sábado haber golpeado con un dron un buque petrolero en el Golfo, en el octavo día de guerra contra Israel y Estados Unidos. "Esta mañana, el buque petrolero 'Prima' fue golpeado con un dron explosivo, tras ignorar las reiteradas advertencias por parte de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria respecto a la prohibición del tráfico y la inseguridad en el estrecho de Ormuz", indicó el ejército de élite iraní en un comunicado transmitido por la agencia de prensa Tasnim.

Por el estrecho de Ormuz transita alrededor del 20 por ciento del petróleo mundial y del gas natural licuado (GNL). La Guardia Revolucionaria aseguró el miércoles tener el control "total" de ese paso.

Gurdia Revolucionaria iraní dice estar "a la espera" de las fuerzas estadounidenses

La Guardia Revolucionaria iraní dijo este sábado estar "a la espera" de las fuerzas estadounidenses que escoltarán a los petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz, donde el tráfico está paralizado debido a la guerra en Medio Oriente.

"Estamos a la espera de su presencia", aseguró el portavoz de los Guardianes, Ali Mohamad Naini, tras el anuncio del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, de que la Armada de su país se estaba preparando para proteger a los barcos en esa vía estratégica.

"Recomendamos a los estadounidenses que, antes de tomar cualquier decisión, recuerden el incendio del superpetrolero estadounidense Bridgeton en 1987 y los petroleros que han sido recientemente objeto de ataques", advirtió Naini, según la agencia de noticias Fars.