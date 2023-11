¿Está la Unión Europea ante una nueva crisis de deuda?

Sobre todo, en la eurozona, es decir, en los 20 países miembros que tienen como moneda común al euro, este pacto es importante porque garantiza la estabilidad monetaria. Once países de la UE superan el límite del 60 por ciento. Grecia, con un 171 por ciento, e Italia, con un 144 por ciento, son los más endeudados. Alemania, con un 66 por ciento, supera el límite por poco margen.

En 2024, los países altamente endeudados deberán esforzarse seriamente por reducir su deuda, recomienda la Junta Fiscal Europea, un organismo independiente de la Comisión Europea (CE). "No se puede partir de que los mercados financieros simplemente aceptarán que esas deudas sigan permanentemente por encima de un 100 por ciento”, dijo a DW el danés Niels Thygesen, profesor emérito de Economía y presidente de esa junta.

Los costos de las deudas públicas aumentan vertiginosamente

Para refinanciar su deuda, Italia necesita el año próximo 100.000 millones de euros. Niels Thygesen insta a que los Estados determinen un plan de desendeudamiento a largo plazo antes de que el problema se les vaya de las manos, como le sucedió a Grecia hace años, y los conduzca a la quiebra estatal. Pero no solo Italia corre ese peligro: también Francia, España, Portugal, Grecia y Chipre deben consolidar sus presupuestos, escriben los asesores de la Junta Fiscal Europea en su reporte anual. ¿Cómo lograrlo sin asfixiar la economía o aplicar duros planes de austeridad? Los ministros de Finanzas de la UE no se ponen de acuerdo.

¿Dónde está el plan de desendeudamiento que se necesita?

Un grupo, liderado por Alemania, urge a presentar normas claras de presupuesto que rijan para todos los países de la UE y conduzcan a una pronta reducción de los intereses. El otro grupo, liderado por Francia e Italia, apuesta a planes individuales de reducción de deuda que contemplen las situaciones individuales, y no prevean multas.

¿Más tiempo para países morosos?

Si los ministros de Finanzas de la UE y la Comisión Europea no acuerdan nuevas normas de endeudamiento hasta finales de 2023, volvería a regir el antiguo Pacto de Estabilidad, con sus límites estrictos para tomar nueva deuda, de un tres por ciento del PIB, y requisitos rígidos para una rápida reducción de la deuda.

De ser así, la CE tendría que iniciar probablemente procedimientos contra Italia y Francia, ya que, según sus proyectos de presupuesto, dichos países tendrían una nueva deuda muy por encima del cuatro por ciento en 2024. Sin embargo, Thygesen no cree que el antiguo pacto de estabilidad sea la solución, ya que, en el pasado, las sanciones que conlleva habrían empujado a los países más endeudados más cerca aún del abismo fiscal. El economista recomienda estrategias de largo plazo, no de un año, como hasta ahora, sino un plan de cuatro años, por ejemplo. Normas anuales estrictas no llevarían a los países a su objetivo, sino más bien lo harían pautas individuales durante un período más largo, y también se necesita paciencia.